Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Sabine Meuter und Jörn Kießler.

THEMA DES TAGES

Schon jetzt sind Weihnachtsmärkte geöffnet • Bis zum Beginn der Adventszeit dauert es zwar noch ein bisschen - die ersten Weihnachtsmärkte in NRW sind aber jetzt schon geöffnet, zum Beispiel in Essen-Steele, Bottrop und Duisburg. Gestern sind weitere große Märkte dazugekommen, etwa am Kölner Schokoladenmuseum, in Xanten oder in Rheine. Und in den nächsten Tagen öffnen hunderte weitere kleine und größere Märkte. Also, warum sich nicht einfach mal zusammen mit den Lieben ins Getümmel stürzen und einen Glühwein trinken? Wettermäßig ist es dafür ja kalt genug.

Auch in diesem Jahr gibt es an den Weihnachtsmärkten wieder erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Vielerorts gibt es spezielle Poller und Betonklötze, die verhindern sollen, dass Terroristen in die Menge fahren können. Hintergrund ist der islamistische Anschlag mit einem Sattelzug auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin am 19. Dezember 2016. Im vergangenen Jahr ist ein mutmaßlich geplanter Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Leverkusen vereitelt worden.