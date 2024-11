Großdemonstration von Kurden in Kölner Innenstadt geplant

Der Verein "Kongress der kurdischen demokratischen Gesellschaft in Europa", der der PKK nahesteht, hat zu der Demonstration an der Deutzer Werft aufgerufen. Die Kurden wollen für die Freilassung des PKK -Führers Abdullah Öcalan demonstrieren, der seit über 26 Jahren in der Türkei in Haft sitzt. Die PKK wird in mehreren Ländern, wie der Türkei, Deutschland und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Polizei erwartet erhebliche Verkehrsbehinderungen

Die Demonstration soll zwischen 10 und 16 Uhr stattfinden. 15.000 Teilnehmer sind angekündigt. Laut Veranstalter werden die Demo-Teilnehmer aus ganz Europa nach Köln anreisen und dafür nach aktuellen Informationen über 100 Reisebusse nutzen.

Die Polizei wird in den frühen Morgenstunden die umliegenden Straßen sperren und rechnet im Innenstadtbereich mit einem Verkehrschaos. Der Protestzug wird über die Severinsbrücke zum Heumarkt und anschließend über die Deutzer Brücke zurück zur Deutzer Werft laufen. Auch die Brücken werden zwischenzeitlich gesperrt. Das Gebiet sollte weiträumig umfahren werden.

Polizei Köln hält Auseinandersetzungen für möglich

Polizei bei der Demonstration im Februar

In den vergangenen Jahren kam es bei ähnlichen Demonstrationen, auch in anderen Städten, zu Konflikten und Zusammenstößen von Demonstrierenden mit der Polizei. In einer Mitteilung der Polizei ist die Rede von einer " hochemotionalen Situation " vieler in Deutschland lebender Türken und Kurden.

Bei einer Demonstration im vergangenen Februar in Köln hielten einige Personen verbotene PKK-Fahnen hoch. Diese wurden aber von PKK-eigenen Ordnern heruntergenommen, es blieb friedlich.

Vorebereitungen laufen seit Monaten