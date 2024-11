Weihnachtsmarkt Trend: weniger Fressbuden

Eröffnung des Duisburger Weihnachtsmarktes.

Der Weihnachtsmarkt in Essen will nicht zu viele Fressbuden, erklärt Richard Röhrhoff, Marktkoordinator vor Ort im WDR-Interview: "Wir sind in Essen auf dem Rückzug von Bratwurst, Pommes und Currywurst, hin mehr zu einem Spezialitäten-Angebot. Da haben wir jetzt neue Angebote im Bereich Fisch, die Peru-Kartoffel, besondere Teig-Fladen, Rainbow-Crêpe. Das sind Renner.“

Deswegen begrenzt der Weihnachtsmarkt die Essens- und Trinken-Stände auf 30 Prozent.

"Wir wollen kein reiner Fress- und Saufmarkt sein, deswegen ist das ein sehr hohes Allgemeinwarenangebot.“ Richard Röhrhoff, Marktkoordinator Weihnachtsmarkt Essen

Das sind dann Waren wie etwa von Petra Deppe aus Essen-Rüttenscheid. Sie ist Designerin und fertigt seit 31 Jahren Broschen und Ketten. Ihre Erfahrung ist, dass die Menschen ihren lokal gefertigten Schmuck wertschätzen. Ihnen sei bewusst: " Das ist nichts, was man in jedem zweiten Geschäft kaufen oder bestellen kann. “

Sicherheitsvorkehrungen hoch

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Weihnachtsmärkte sind hoch. Es gibt an vielen Orten wieder Poller und Betonklötze, die verhindern sollen, dass Fahrzeuge, wie Lkws auf das Gelände in Menschenmengen fahren können.

Messer sind mittlerweile überall in Deutschland auf öffentlichen Veranstaltungen verboten, also auch auf Weihnachtsmärkten. Die Polizei darf hier Personen anlasslos durchsuchen.

Neue Waffenverbote an NRW-Bahnhöfen

Dazu gibt es dauerhafte Waffenverbotszonen in NRW, zum Beispiel in der Düsseldorfer Altstadt, an mehreren Orten in Köln sowie auf der Südstraße in Hamm.