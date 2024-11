Die Haie mussten sich nach einem spielfreien Wochenende am Freitagabend den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) geschlagen geben. Der KEC hatte auch das letzte Spiel vor der Pause verloren (2:3 in Iserlohn). In der Tabelle bedeutete rutschen die Kölner damit auf Platz sieben ab.