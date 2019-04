Umweltspur auf der Merowingerstraße

In der Düsseldorfer Innenstadt startet im Laufe des Montags (15.04.2019) auf der zentralen Merowingerstraße stadteinwärts die erste von zwei Umweltspuren. Die neu markierte Spur soll laut Stadt voraussichtlich am späten Vormittag freigegeben werden.

Auf der mit Buszeichen und Fahrradpiktogrammen markierten Spur dürfen nur Busse, Taxis, Radfahrer und E -Fahrzeuge fahren.

Ferien als Eingewöhnungszeit

Die Stadt will Autofahrer damit zum Umstieg auf Bus und Bahn bewegen, um die Stickoxidbelastung zu senken. Die überschreitet an einigen Stellen der Innenstadt den Grenzwert deutlich, weshalb ein Diesel-Fahrverbot droht.