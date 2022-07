Scheitert an Umsetzung: Keine türkischen Fachkräfte an Flughäfen in NRW

Stand: 28.07.2022, 18:26 Uhr

In den nächsten Wochen drohen weiter lange Wartezeiten an den Flughäfen. Hinzu kommt: Die anfängliche Idee, Arbeiter aus der Türkei einzustellen, stellt sich als nicht praktikabel heraus. Weder in Düsseldorf noch in Köln wird es wohl zu Einsätzen kommen, zeigen WDR-Recherchen.

Von Lisa Klasing