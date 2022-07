Personalmangel an NRW-Flughäfen: Können Arbeitslose die offenen Stellen einfach besetzen?

IW-Studie: "Keine Reserven am Arbeitsmarkt"

Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln gibt es derzeit " mehrere tausend Beschäftigte weniger in Fluggast- und Flugzeugabfertigung - aber keine Reserven mehr am Arbeitsmarkt , um die Lücken zu füllen ". Denn: Die Mitarbeitenden am Flughafen sind Fachkräfte.