Vor dem nächsten Ansturm: NRW-Flughäfen erwarten viele Passagiere

Nadelöhr Sicherheitskontrolle

Am vergangenen Wochenende war am Flughafen Köln/Bonn die Sicherheitskontrolle das Nadelöhr. Teils sei nicht einmal die Hälfte der notwendigen Spuren geöffnet gewesen, berichtete der Flughafen. Reisende mussten stundenlang warten, Hunderte verpassten ihren Flug.

Bundespolizei könnte bei Kontrollen helfen

Sollte sich die Lage dort wieder zuspitzen, will die Bundespolizei auch eigene Kollegen einsetzen. Sie könnten vor der obligatorischen Luftsicherheitskontrolle, bei der Fluggäste und ihr Handgepäck auf Waffen oder gefährliche Gegenstände geprüft werden, als Einweiser oder als Wannenrückführer eingesetzt werden.

Dies sei auch am vergangenen Wochenende schon geschehen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Da war die Situation so chaotisch, dass die Polizei gerufen wurde, um entnervte Reisende zu beruhigen. Von "unzumutbaren Wartezeiten" sprach auch die Flughafenverwaltung. In Köln/Bonn haben Fluglinien bereits Flüge reduziert, weitere Streichungen sollen kommen.

Warnstreik bei der Lufthansa beendet

Beendet ist derweil der Warnstreik des Bodenpersonals. Nach mehr als 1.000 Flugabsagen will die Lufthansa an diesem Donnerstag wieder durchstarten. Es gebe keine planmäßigen Flugabsagen, hatte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch erklärt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) forderte die Gewerkschaft und die Airline auf, den Tarifstreit schnell beizulegen.