Mann stirbt im Zülpicher Seepark an Hochseil

Im Kletter- und Hochseilgarten "Flying Fox" am Zülpicher See ist am Dienstagnachmittag ein 54 Jahre alter Mann gestorben. Er wurde kopfüber im Seil hängend an einer Station gefunden.

Nach Polizeiangaben wurde der Mann daraufhin von Einsatzkräften aus dem Parcours geborgen. Nach Reanimierungsversuchen konnte jedoch nur noch der Tod des 54-Jährigen festgestellt werden.

Park bleibt Mittwoch geschlossen