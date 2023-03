Tag des Wassers: Umweltbildungskoffer "EmergenSEA Kits" für Schulen

Es sind große, massive Holzkoffer – Sie heißen offiziell „EmergenSea Kit" und sind mit Arbeitsblättern zu Themen wie Wasser, Meere, Flüsse und Abfall gefüllt. Es ist aber auch viel praktisches Material in den Koffern wie Steine zum Filtern oder auch kleine Plastikteile, die eigentlich nicht im Wasser sein sollten. Damit kann viel experimentiert und ausprobiert werden. Die Schüler sollen zum Beispiel eine Mini-Kläranlage nachbauen.

22 Lernkoffer zum Thema „Wasser“ in Aachen

Die Schulen können die Umweltbildungskoffer kostenlos beim Bildungsbüro der Städteregion Aachen ausleihen. Es gibt eine Ausgabe für Grundschulen und eine für weiterführende Schulen. Da fächerübergreifend und länger mit den Materialien gearbeitet werden soll, können die Koffer für mehrere Wochen oder sogar für ein ganzes Schuljahr ausgeliehen werden. Bislang ist nach Angaben des Bildungsbüros die Resonanz sehr gut. Besonders die Schüler freuten sich über innovative Materialien und Versuche im Unterricht.

350 Wasser-Lernkoffer weltweit

Die speziellen Lernkoffer sind in Aachen vom Verein „everwave community“ in Zusammenarbeit mit Pädagogen entwickelt und zusammengestellt worden. Fast alle Materialien und Produkte kommen von hier. Auch in anderen Städten sind bereits rund 350 dieser Lernkoffer zum Thema „Wasser“ an Schulen im Einsatz. Ein Koffer hat es sogar bis in die USA geschafft. Er wird dort im Unterricht an einer deutschen Schule eingesetzt.