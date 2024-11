Bayer Leverkusen mit Druck und Personalsorgen gegen Salzburg

Gegen die kriselnden Österreicher, die in der Liga nur auf Platz sechs stehen und seit der Übernahme durch den Red-Bull-Konzern nie so schlecht in die Saison gestartet waren, ist die Werkself dennoch der Favorit.

Hoffnungsträger Patrik Schick

Durch die Verletzung von Boniface wird es einmal mehr auf Angreifer Patrik Schick ankommen, der sich beim 5:2-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag in Torlaune präsentiert hatte und neben Ausnahmekönner Florian Wirtz plötzlich als Hoffnungsträger in den kommenden Wochen gilt.

"Verletzungen gehören dazu im Fußball. Auch die anderen Spieler müssen immer bereit sein und auf ihre Chance warten - und das mache ich" , sagte Schick, der in den vergangenen zwei Bundesligaspielen vier Treffer erzielte - in der Champions League aber noch auf sein Premierentor wartet.

Das soll sich gegen Salzburg ändern, zumal ein Sieg mit Blick auf das schwere Restprogramm der Leverkusener in der Ligaphase von großer Bedeutung wäre. Nach dem Heimspiel gegen Salzburg warten noch der italienische Meister Inter Mailand, Atletico Madrid und Sparta Prag auf die Werkself. "Wir wollen eine Möglichkeit haben, unter den ersten Acht zu sein. Die nächsten zwei Spiele zu Hause sind sehr wichtig, das sind Schlüsselspiele" , sagte Alonso: "Wir müssen bereit sein."

Quelle: lt/dpa