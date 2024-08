Trümmer liegen über mehere Meter an der Unfallstelle verstreut. Passiert ist der Crash auf der Landstraße 69 zwischen Rommerskirchen-Widdeshoven und Grevenbroich-Wevelinghoven. Die Wrackteile sind bis ins benachbarte Feld geflogen.

64-jähriger Motorradfahrer verliert sein Leben

Hier, rund 300 Meter hinter dem Ortsausgang von Widdeshoven, ist die Straße sehr schmal. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in Höhe des Vronhover Hofes. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang völlig unklar. Klar ist hingegen, dass hier ein 64-jähriger Motorradfahrer sein Leben verloren hat. Er starb aufgrund der Schwere seiner erlittenen Verletzungen noch vor Ort.

Erste Meldungen sprachen gegen kurz nach 19 Uhr am Montagabend von einem verunglückten Pkw in einem Feld. Erst am Unfallort angekommen, sahen die Streifenbeamten und Feuerwehrleute, dass neben einem Auto auch ein Motorrad beteiligt war.

Feuerwehr muss Autofahrer aus Wrack herauschneiden

Der 80 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt. Die Front des Kombis ist stark deformiert. Spezialisten der Feuerwehr mussten den eingeklemmten Fahrer aus dem Wrack herausschneiden. Er wird schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht bei ihm am Nachmittag nach dem Unfall nicht mehr.

Keine Zeugen vom Unfall

Ein Spezial-Team der Polizei Köln inspiziert den Unfallort und nimmt den Unfall auf. Eine Sprecherin der Polizei im Rhein-Kreis Neuss sagte dem WDR : " Aufgrund der Tatsache, dass wir keine unabhängigen Zeugen vom Unfall haben und auch der verunglückte Pkw -Fahrer bislang noch nicht befragt werden konnte, ist der Hergang noch unklar ." Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Gutachter der Staatsanwaltschaft werden jetzt versuchen, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Bis das Gutachten vorliegt, werde es aber einige Wochen dauern, sagt die Polizei.