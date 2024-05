"Cologne Pride" - Köln erwartet 60.000 Menschen

"In diesem Jahr waren die Vorbereitungen besonders anspruchsvoll" , erklärt Martin Hommel auf der Pressekonferenz in Köln. "Kaum ist alles für die Fußball- EM abgebaut, fangen wir mit dem Aufbau unserer Bühnen schon wieder an" .

Und auch die Olympischen Spiele in in Paris hätten Auswirkungen auf das Straßenfest. Denn die mobilen Toiletten, die die Veranstalter sonst immer gemietet haben, stehen in diesem Jahr in Paris. " Glücklicherweise haben wir noch welche aus München bekommen ", sagt Manfred Hommel. Bereits am Freitag (19.07.2024) beginnt das CSD Straßenfest mit freiem Eintritt und kostenlosem Wasser.

" Pride Beach " mit 20 Tonnen Sand

Um die Menschenmengen in der Kölner Altstadt besser zu verteilen, wird es in diesem Jahr auf dem Elogiusplatz zum ersten Mal den "Pride Beach" geben. Hierzu werden 20 Tonnen Sand aufgeschüttet. Ein kleiner Pool und zahlreiche Liegestühle sollen das Strandgefühl perfekt machen.

"Hier sollen die Leute mal zu Ruhe kommen, die Musik, die hier gespielt wird, ist nicht so laut wie auf unseren Hauptbühnen." erklärt Uwe Weiler das Konzept. Zusätzlich werden auf der Bühne am Beach Podcasts live aufgenommen.

Reporter für Sehbehinderte

Bereits in den vergangenen Jahren gab es beim Cologne Pride Gebärdensprachdolmetscher, barrierefreie Toiletten und rollstuhlgerechte Kabelbrücken. "In diesem Jahr sind wir noch einen Schritt weiter gegangen" , so Natalie Hagen. "Wir werden die CSD Handicap-Area errichten" . Die Fläche in der Nähe vom Neumarkt ist extra so gestaltet, das niemand sich davor stellen kann, damit etwa Menschen, die im Rollstuhl sitzen, freie Sicht haben.

Erstmals werden auch Blindenreporterinnen und Reporter dabei sein, die sehbehinderten Menschen die Demonstrationsparade genau beschreiben. Sie sind sonst beim 1.FC Köln im Einsatz, der die Area mit unterstützt. Wer einen Platz auf der CSD Handicap- Area möchte, muss sich zuvor beim Landschaftsverband Rheinland anmelden. Die Karten sind kostenfrei.

Musikalisches Programm auf vier Bühnen

Insgesamt vier Bühnen gehören zum CSD-Straßenfest, neben vielen queeren Künstlerinnen und Künstlern treten auch der Jugendchor St. Stephan , die Kölsch Bands Planschemalör und Cat Ballou und die Band Tokio Hotel auf.

Unsere Quellen:



Reporterin vor ORt

Manfred Hommel

Natalie Hagen

Über dieses Thema berichtet der WDR am 28.05.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Köln und im Radio auf WDR 2.