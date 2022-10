Sturz von Brücke mit E-Bike in Düsseldorf: Diskussionen um Höhe des Geländers

Der Unfall heizt die Diskussionen um die Sicherheit auf der Theodor-Heuss-Brücke an: " Ich gehe davon aus, dass dieser Unfall hätte verhindert werden können ", sagt Christian Staudinger. Er hatte die Stadt Düsseldorf im August 2020 angeschrieben und darauf aufmerksam gemacht, dass das Geländer der Brücke zu niedrig sei.

EU-Richtlinie regelt Geländerhöhe

Tatsächlich ist das Geländer an der Unfallstelle nur einen Meter hoch. Eigentlich zu wenig: Eine EU -Richtlinie regelt, dass Geländer an Radwegen 1,30 Meter hoch sein müssen. Dessen ist sich die Stadt auch bewusst und hat beispielsweise schon 2018 an Brücken nachgerüstet und die Geländerhöhe aufgestockt – so auch an der Rheinkniebrücke.

Die Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf: Hier stürzte am vergangenen Freitag ein Pedelec-Fahrer über das Geländer.

Was die Theodor-Heuss-Brücke angeht, antwortete die Stadt Christian Staudinger 2020, dass alles noch in der Planung sei. " Das ist sicherlich keine zufriedenstellende Antwort ", kritisiert er und fordert, dass vor allem die Sicherheit für Radfahrer in Düsseldorf verbessert werden müsse.

ADFC sieht zwei Gründe für Zunnahme von Radunfällen

Einerseits ergeben sich immer noch viele Unfälle aus Defiziten bei der Infrastruktur der Städte, erklärt Thomas Maria Claßen vom ADFC Mönchengladbach: " Wir erleben seit Jahren, dass die Fahrradunfälle kontinuierlich steigen, obwohl alle anderen Straßenverkehrsunfälle kontinuierlich sinken. "

Andererseits habe die Fahrradbranche – insbesondere die der Pedelecs – in den vergangenen Jahren auch einen Boom erlebt. Der Umstieg auf Pedelecs oder E-Bikes gerade bei unsicheren Fahrern könne durch den Geschwindigkeitsschub ein Problem darstellen.