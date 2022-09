Düsseldorfer Kampagne wirbt für Organspendeausweis

In Deutschland ist es die erste stadtweite Aktion dieser Art, die unter anderem von der Stadt und den Krankenhäusern ins Leben gerufen wurde. Im Fokus stehe dabei der Mitmach-Gedanke, so ein Sprecher der Uniklinik. Erste Partner der Kampagne sind zum Beispiel das Comitee Düsseldorfer Carneval oder die Rheinbahn, wo die Ausweise in den Kundencentern ausliegen werden.

Die Initiatoren wollen aber alle Unternehmen und Vereine in der Stadt dazu anregen, bei der Kampagne mitzumachen. Die Organspendeausweise sollen beispielsweise in Kantinen oder an der Kasse ausgelegt werden und so einfach und schnell für alle verfügbar sein.