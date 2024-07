Ehning und Deußer verpassen Stechen

Zu den prominenten Reitern, die scheiterten, gehörte Marcus Ehning. Der 50-Jährige aus Borken, der im Vorjahr im Großen Preis von Aachen triumphiert hatte, sammelte im Sattel von Revere fünf Strafpunkte und verpasste das Stechen. Auch der erfahrene Daniel Deußer verpasste mit Killer Queen die entscheidende Runde.

Video starten, abbrechen mit Escape CHIO Aachen: Der Preis von Europa im Re-Live Sport im Westen. . 01:29:26 Std. . Verfügbar bis 03.07.2025. WDR. Von Sabine Hartelt.

Vogel bisher sehr erfolgreich

Vogel dominiert den CHIO bisher. Er hatte am Mittwochmorgen auch für den ersten Erfolg der Gastgeber in Aachen gesorgt. Vogel gewann am zweiten Tag des größten Reitturniers der Welt in einem Zeitspringen im Sattel von Phenyo. Er war mit seinem Hengst schneller als der Ire Denis Lynch mit Cornets Iberio. Mario Stevens aus Molbergen ritt mit Botakara auf Platz vier.

Vogel war auch zuvor schon bei er diesjährigen Ausgabe des Turniers in Aachen erfolgreich. Unter anderem hatte er im Eröffnungsspringen nur knapp den Sieg verpasst und mit Cydello den zweiten Rang belegt. Mit dem Pferd United Touch ist der erfolgreichste deutsche Springreiter der vergangenen Monate bereits für die Olympischen Spiele in Paris nominiert.