Entscheidung am OLG Düsseldorf: Sind Süßwaren klimaneutral?

Klimaschutzprojekte im Ausland als Ausgleich

Der Süßwarenhersteller Katjes beteiligt sich seit einigen Jahren zum Ausgleich der Emissionen an deutschen Produktionsstandorten an zertifizierten Projekten in Indien, Kenia, Ruanda und Peru. Dort gehe es zum Beispiel um ein Biomasseheizkraftwerk, welches mit Reisabfällen betrieben werde, auch ein Regenwaldprojekt werde unterstützt. Mit diesen Projekten könne man die CO2-Bilanz in Deutschland klimaneutral gestalten.

Wurden Verbraucher getäuscht?

Das Landgericht Kleve sah auch nicht Verbraucher getäuscht, weil die Publikation in einer Lebensmittelfachzeitung nur Fachpublikum erreiche. Und dem sei bekannt, dass Klimaneutralität durch die Unterstützung klimafreundlicher Projekte in anderen Ländern erfolgen könne. Die Wettbewerbszentrale aus Frankfurt wollte das Urteil nicht hinnehmen und legte Berufung ein.

Gang durch mehrere Instanzen

Das Urteil am OLG Düsseldorf wird mit Spannung erwartet und das Thema scheint in der Rechtssprechung auch umstritten. Andere Gerichte entschieden, dass Aussagen zu klimaneutralen Produkten in der Werbung mit aufklärenden Zusatz-Informationen versehen werden müssten, zum Beispiel mit Sternchen-Hinweisen. Ein Gang vor den Bundesgerichtshof ist offenbar vorprogrammiert.

Über dieses Thema berichten wir heute in der Lokalzeit Rhein/Ruhr auf WDR2 im Radio.