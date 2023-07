Wie Produkte mit dem Zusatz "klimaneutral" Verbraucher in die Irre führen können

Verbraucherzentrale NRW kritisiert mangelnde Transparenz

Laut Verbraucherzentrale NRW gibt es keine konkreten Vorgaben, was "klimaneutral" auf Produkten bedeutet. "Die Aussage 'klimaneutral' ist nicht geschützt. Da gibt es keinen Standard, der dahinter steht" , sagt Jonas Grauel, Projektleiter im Bereich Ernährung und Umwelt. In der Regel werde der CO2 -Ausstoß, der bei der Herstellung von Produkten entstehe, durch eine Zahlung an Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Das könnten beispielsweise Waldschutzprojekte oder Projekte für Erneuerbare Energien sein, so Grauel. Katjes beteiligt sich seit einigen Jahren an zertifizierten Klimaschutzprojekten in Indien, Kenia, Ruanda und Peru.

Für diese Kompensation werden Agenturen beauftragt, die den CO2-Ausstoß berechnen und entsprechende Ausgleichsprojekte suchen: "Auf der einen Seite werden Emissionen ausgestoßen, auf der anderen Seite vermieden. Diese Berechnung ist aber sehr kompliziert. Hier werden oft Äpfel mit Birnen verglichen" , kritisiert Grauel. Und: "Klimaneutral" bedeutet meistens nicht, dass die Unternehmen beim Herstellungsprozess ihrer Produkte CO2 einsparen.

Kunden können "klimaneutral"-Label oft nicht nachvollziehen

Für Kundinnen und Kunden ist das Label "klimaneutral" oft nicht nachvollziehbar. Im vergangenen Jahr hat das Sinus-Institut im Auftrag der Verbraucherzentrale NRW eine repräsentative Umfrage dazu durchgeführt, wie entsprechende Produkte wahrgenommen werden. Das Ergebnis: Nur 39 Prozent wussten, dass in der Regel der CO2-Ausstoß über Klimaschutzprojekte ausgeglichen wird. Über das Verfahren im Detail wussten nur drei Prozent Bescheid.

Die Verbraucherzentrale NRW fordert deshalb ein Verbot der "klimaneutral"-Werbung, so Grauel: "Das Label wirkt erst einmal sehr positiv. Was dahinter steht, hält dieses Versprechen aber nicht."

