Nach dem Fund menschlicher Knochen am Drachenfels in Königswinter ermittelt die Bonner Kriminalpolizei mit Hochdruck. " Unsere Beamten gehen zahlreiche alte Vermissenfälle durch, auch aus den benachbarten Behörden ", sagte der Bonner Polizeisprecher Simon Rott. Noch sei unklar, ob es sich bei der toten Person um einen Mann oder eine Frau handelt.

Spaziergänger fand Knochen

Am Freitag (20.12.2024) hatte ein Spaziergänger die Knochen gefunden. Die Skelett-Teile lagen an einem Steilhang unterhalb eines Weinberges am Drachenfels. Der Mann rief die Polizei. " Es war schwer und aufwändig, die Knochen dort zu bergen ", erklärte der Bonner Polizeisprecher. Die Feuerwehr hat deswegen geholfen - mit einem Höhen-Einsatz-Team und einer Drohne.

Nachdem am späten Freitagabend die ersten Knochen sichergestellt wurden, ging der Einsatz am Samstag Vormittag (21.12.2024) weiter. Über ein Stahlseil konnten Feuerwehrleute tiefer in den Steilhang klettern. Dabei entdeckten sie weitere Knochen und auch Kleidungsstücke. Die Polizei äußert sich noch nicht dazu, ob es sich um Männer- oder Frauenkleidung handelt.

Gerichtsmedizin untersucht

Nach der Untersuchung der Skelett-Teile in der Gerichtsmedizin war schnell klar: Es handelt sich um menschliche Knochen. Wie lange sie schon an dem Abgrund gelegen haben, ist noch Bestandteil der Untersuchungen. " Wir gehen von mindestens mehreren Monaten oder möglicherweise sogar Jahren aus ", so Polizeisprecher Rott. Die Gerichtsmediziner versuchen momentan herauszufinden, ob es Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen gibt.

