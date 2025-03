"Jung und talentiert" - Der neue Weg des 1. FC Köln

In der Defensive fehlen mit Routinier Dominique Heintz und Jusuf Gazibegovic gleich zwei weitere Stammspieler. Da das Spiel für Pauli zu früh kommt, steht ein anderes Abwehrtalent vor seinem Kader-Debüt bei den Profis: Mikail Özkan gehört erstmals zum Kreis der Auserwählten, die in den Mannschaftsbus einsteigen dürfen. 20 Spiele in der Regionalliga stehen für den 21-Jährigen bisher in der Vita. Zum fünften Mal im Kader ist zudem der 22-jährige Emin Kujovic dabei.

Köln braucht "kreative Lösungen"

Özkans Nominierung ist beispielhaft für die Kreativität, die der FC immer wieder in dieser Saison zeigen musste und muss. Teilweise spielte Mittelfeldspieler Eric Martel als Innenverteidiger, teilweise spielte sich ein anderer junger Abwehrspieler in den Fokus: Neo Telle. Dieser bildete mit Pauli schon in der U19 ein erfolgreiches Abwehrduo. Nun könnte er von Paulis Abwesenheit profitieren und eine Startelf-Chance bekommen. "Wir haben viel Vertrauen in ihn", erklärte Struber.

Telle und Pauli sind wohl die jüngsten Beispiele der erfolgreichen Kölner Jugendarbeit. In den letzten Jahren entwickelten die "Geißböcke" immer wieder Jugendspieler zu Profis weiter. Ismail Jakobs, Jonas Urbig oder auch die Nationalspieler Florian Wirtz und Yann Bisseck - sie alle wurden in Köln ausgebildet. Nicht zu vergessen sind die aktuellen FC-Profis Jan Thielmann, Max Finkgräfe, Damion Downs oder Tim Lemperle.

Transfersperre begünstigte Nachwuchsentwicklung

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass die Kölner regelmäßig ihre talentierten Jugendspieler an größere Vereine verlieren. Lemperle wird der Nächste sein, der den FC ablösefrei in Richtung Bundesliga verlässt. Wirtz wurde noch im Jugendalter von Leverkusen geködert, Bisseck debütierte zwar für die Kölner in der Bundesliga, wurde anschließend aber mehrfach verliehen, ehe er in Dänemark sein Glück fand - und den Durchbruch schaffte.