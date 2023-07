Mehr als 30 Ärztinnen und Ärzte und ebenso viele Pflegerinnen und Pfleger bieten den Wohnungslosen ihre ehrenamtliche medizinische Hilfe an. Am Einsatzort sind jeweils ein Mediziner und eine Krankenpflegekraft an Bord. Um die Beschaffung der nötigen Medikamente kümmert sich ein örtlicher Apotheker.

„Pflastermobil“ hat schon Leben gerettet

"Bislang haben wir schon fast 100 Menschen geholfen" , sagt Dr. Valérie Stephan, die ärztliche Leiterin des Pflastermobils. Einige waren schon mehrfach in der mobilen Sprechstunde. Meist kommen die Obdachlosen mit chronischen Wunden, Hautentzündungen oder Infekten der oberen Atemwege. In zwei Fällen bestand sogar Lebensgefahr: „Die beiden Patienten haben wir dann direkt in die Klinik gefahren“ , erzählt Ärztin Valérie Stephan.