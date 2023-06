"Hitzehilfe" für Obdachlose in Münster

Maggi (67) freut sich über den Besuch der Sozialarbeiter

" Das ist aber nett, dass ihr uns besucht ", sagt Maggi und strahlt die beiden an. Ihr Kumpel Olaf nimmt sich eins der Tetrapacks und schüttet sich erstmal eine Ladung Wasser über den Kopf. " Das ist wirklich super, dass ihr uns das bringt ", sagt er und lacht: " Man kann ja auch nicht erwarten, dass ihr uns eine Kiste Bier hierher bringt ".

Dabei geht es den Sozialarbeitern nicht nur um das Wasser: " Das Projekt ist auch ein guter Baustein in der Beziehungsarbeit, weil man darüber einen guten Zugang zu den Leuten bekommt ", sagt Fabian Lickes. Er und seine Kollegin wollen wissen, wer wo auf der Straße lebt und wer möglicherweise Hilfe braucht.

Sonnensegel, aber kein Wasser

Ihre nächste Station ist die sogenannte "Platte", der Treff der Wohnungslosen, Drogenabhängigen und Gestrandeten vor dem Bahnhof von Münster. Der Platz wird derzeit umgebaut, die Stadt hat für die Szene ein Provisorium eingerichtet und ein großes Sonnensegel gespannt. Trotzdem gibt es noch zu wenig Schatten auf dem Platz. " Die Hitze ist schrecklich, der Horror, hier ist alles voller Staub ", sagt eine sehr krank aussehende Frau mit blutigen Stellen im Gesicht. Tatsächlich ist der ungepflasterte Boden völlig ausgetrocknet. Ein Trinkwasserzugang ist zwar geplant, aber noch gibt es ihn nicht.

Wenige Trinkbrunnen in Münster

" Die Leute hier vergessen, Wasser zu trinken und brauchen ihr Geld für Drogen, Wasser ist teuer geworden ", sagt ein älterer Mann, " manche sind schon zusammengeknickt ". " Warum hat die Stadt Münster so viele Brunnen trockengelegt und warum gibt es nicht überall Trinkbrunnen? " fragt ein anderer. Dass Wasser fehlt, das wird hier klar.

Die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, KFD , hat jetzt einen Brief an Münsters Bischof Felix Genn geschrieben. Darin bitten sie ihn, auf dem Domplatz in Münster eine Dusche bauen zu lassen. So wie es der Papst vor einigen Jahren für Obdachlose gemacht habe.