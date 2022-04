Wie viele Menschen in NRW sind von Obdachlosigkeit betroffen? Diese Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten, deshalb hat die Landesregierung eigens eine Studie in Auftrag gegeben. Deren Ergebnis: In NRW leben nach Schätzungen rund 5.300 Menschen auf der Straße oder in Behelfsunterkünften - deutlich mehr als bislang gedacht. Der aktuellste Wert in der NRW-Landesstatistik lag bei gerade mal 1.500. Er stammte aus dem Juni 2020.