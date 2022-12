Serie von sexualisierter Gewalt - Täter gesteht weitere Fälle

Angeklagter nennt ruhig und nüchtern weitere Fälle

Der 45-Jährige spricht von mehreren Fällen, in denen er Sex mit "Teenagern", wie er es formuliert, hatte. Er nennt Vornamen der Jugendlichen. Er berichtet, welche Sexualpraktik er mit den 14- bis 17-Jährigen ausübte. Und er macht Ortsangaben. Es sei einmal an einer Brücke in Lohmar passiert oder in einem Waldstück an einem anderen Ort.

Von diesen Fällen habe er keine Videoaufnahmen gemacht. Ganz im Gegensatz zu den vielen anderen Taten, die gut dokumentiert sind, und zu denen der Polizei Videos und Fotos vorliegen.