Prozessbeginn im "Missbrauchskomplex Wermelskirchen"

Vor dem Landgericht Köln beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen 45 Jahre alten Mann aus dem Ort Wermelskirchen. Er soll sich online als Babysitter angeboten - und Kindern sexualisierte Gewalt angetan haben.

Ein Spezialeinsatzkommando hatte den jetzt Angeklagten vor einem Jahr festgenommen. Der Mann befand sich in seinem Haus in Wermelskirchen und war mit Kollegen in einer Videoschalte. Als die bewaffneten Männer den Tatverdächtigen von seinem Computer wegzogen, dachten die Kollegen an einen Überfall. Es war allerdings der Zugriff, der eine 14 Jahre andauernde Serie von sexualisierter Gewalt an Kindern beendete.