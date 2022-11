Zahlen beim Missbrauchskomplex Wermelskirchen explodieren

Missbrauchskomplex Wermelskirchen: Ermittlungen bis nach Kanada

Alleine in den vergangenen zwei Monaten haben sich also Spuren zu 50 weiteren Beschuldigten ergeben. Die meisten Verfahren haben die Kölner Ermittler an ihre Kollegen in anderen Bundesländern oder aber auch bis nach Großbritannien und Kanada abgegeben.

Der Mann aus Wermelskirchen, der ab dem 6. Dezember wegen schweren sexuellen Missbrauchs von mindestens 20 Kindern zwischen 0 und 14 Jahren vor Gericht steht, hatte entsprechende Kontakte zu Gleichgesinnten.