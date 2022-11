Wohnungsmarkt in Düsseldorf: Jede vierte Mietwohnung überteuert

Für die Studie haben Datenspezialisten mehr als 22.000 Online-Wohnungsinserate in Düsseldorf in den vergangenen drei Jahren ausgewertet. Demnach ist jede vierte angebotene Mietwohnung in der Stadt überteuert, verstößt also gegen die vom Bund beschlossene Mietpreisbremse. Nach der soll die Kaltmiete bei einer Neuvermietung höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

Eine Untersuchung in diesem Umfang ist nach Angaben des Düsseldorfer Mietervereins die erste dieser Art für eine NRW- Großstadt. Weitere Städte in NRW könnten in nächster Zeit folgen.

Hoher Anteil von überhöhten Mieten

Die Studienautoren stellen vor allem in der Düsseldorfer Innenstadt einen großen Anteil an überhöhten Mietangeboten fest. Im Stadtteil Oberkassel liegt der Anteil mit 65 Prozent am höchsten, auch in der Altstadt, Carlstadt oder Golzheim gibt es viele zu teure Angebote.

Selbst in den Randbezirken liegt die durchschnittliche Miete inzwischen fast überall bereits über zehn Euro pro Quadratmeter. Bei knapp drei Prozent der angebotenen Wohnungen geht es demnach sogar um strafbaren Mietwucher, weil der Preis mehr als 50 Prozent über der Vergleichsmiete liegt.