Besser Bauen und Wohnen in NRW: Ideen gegen die Wohnungsnot

Raus auf's Land: Projekte wie Summer of Pioneers

Um dem Wohnungsmangel entgegenzutreten, muss ganz neu gedacht werden. Dazu gehört auch die Frage, ob es wirklich die Stadt oder der Ort sein muss, an dem man bisher gelebt hat. Spätestens nach zwei Jahren Homeoffice in der Pandemie haben viele Menschen festgestellt, dass Wohnort und Arbeitsplatz nicht zwingend nah beieinander sein müssen. Heißt: Wer in der Stadt arbeitet, kann dabei durchaus auch auf dem Land oder in einer kleineren Gemeinde wohnen, wo Wohnraum vorhanden und Mieten bezahlbar sind.

Leben und arbeiten im idyllischen Altena?

Das Projekt "Summer of Pioneers" testet diesen Gedanken in der Praxis. Und er geht noch weiter: Wer erst einmal auf dem Land lebt, kann sich dort vielleicht mit anderen zusammentun, um zum Beispiel in "Coworking Spaces" Räume gemeinsam zur Arbeit zu nutzen.

Summer of Pioneers: Co Working Space