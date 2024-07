Noch ohne elf - Double-Sieger Bayer Leverkusen nimmt Training auf

Elf Profis suchte man beim Vorbereitungsstart jedoch vergebens. Der Grund: Die neun EM-Starter, sowie die zwei Spieler, die an der Copa América teilgenommen haben, werden erst nach einem dreiwöchigen Urlaub zurückerwartet.

Bayer blickt nach vorne: "Fangen bei null an"

Besonders motiviert waren schon vor dem offiziellen Start Victor Boniface, Odilon Kossounou und Jonas Hofmann: Die drei Stammkräfte hatten bereits am Donnerstag zusammen mit U19-Spieler Francis Onyeka eine kleine Einheit auf dem Trainingsplatz absolviert.

Für alle geht es dann am Montag richtig los: Um 11 Uhr steht das erste Mannschaftstraining auf dem Plan. " Die letzte Saison war schön, aber sie ist jetzt abgeschlossen ", sagte Sportchef Simon Rolfes der "Bild"-Zeitung: " Wir fangen bei Null an. " Sein Ziel: " Wir wollen wieder oben mitmischen. "

Das erste Testspiel des Double-Siegers findet am 26. Juli beim Drittligisten Rot-Weiss Essen statt. Im Trainingslager vom 28. Juli bis zum 2. August in Donaueschingen soll der Feinschliff erfolgen. Darüber hinaus sind weitere Partien am 3. August bei RC Lens und am 7. August beim FC Arsenal vorgesehen.