Gute Stimmung am Eröffnungstag der Rheinkirmes

" Endlich ist es so weit: Die Rheinkirmes ist eröffnet! " Mit diesen Worten begrüßt Oberbürgermeister Stephan Keller die Gäste im Schützenzelt. Die Plätze an den Tischen mit grün-weiß karierten Tischdecken sind fast alle gefüllt. " Alle Vorkehrungen für eine fröhliche und friedliche Kirmes sind getroffen. " Das einzige, was noch fehlt, ist der obligatorische Fassanstich.

Ein nasser Fassanstich

Den übernimmt der Oberbürgermeister persönlich. Mit einem kleinen Hammer schlägt er an – bis das Düsseldorfer Altbier oben aus dem Fass heraussprudelt. Das tut der Freude im Zelt aber keinen Abbruch. Mit lautem Jubeln und Blasmusik wird die offizielle Eröffnung der Rheinkirmes gefeiert.

Neue Attraktionen kommen gut an

Hoch hinaus und wieder hinab mit dem Fallturm

Auch draußen vor dem Zelt wird es jetzt am frühen Abend auf dem Kirmesplatz langsam voll. Die bunten Lichter der Fahrgeschäfte blinken, aus jeder Richtung ist unterschiedliche Musik zu hören und in der Luft liegen Gerüche wie Pommes und Zuckerwatte. Gegen Abend spielt dann zum Glück auch das Wetter wieder mit. Die ersten haben auch schon den ein oder anderen Stand besucht.

Frank Ries testet den neuen Skylift