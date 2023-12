Augenzeugen berichten, dass am frühen Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages mehrere Schüsse gefallen sind. Außerdem waren zahlreiche Polizeibeamte in der Kreuzstraße in der Dürener Innenstadt im Einsatz.

Hintergründe noch unklar

Der 33-jährige Mann, der die türkische Staatsbürgerschaft gehabt und in Düren gelebt habe, sei niedergeschossen worden. Er sei an den Schussverletzungen gestorben.

Am Tatort konnte man am Mittwochmorgen noch Spuren der Tat sehen. In Aachen wurde eine Mordkommission eingerichtet, um die Hintergründe der Tat zu ermitteln. Ein Tatverdächtiger wurde bisher nicht gefasst. Auch die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Ermittler hoffen unter anderem auf Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben könnten.

