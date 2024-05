Letztes Saisonspiel 1. FC Köln - Nur Fans mit Tickets sollen mitfahren

" Alle In Rot Nach Heidenheim". So lautete am Anfang der Woche der Aufruf eines FC -Fan Portals. Am Donnerstag kommt prompt die Einordnung. Sowohl der 1. FC Köln , als auch der Gegner FC Heidenheim teilen in einem sehr ähnlichen Text mit, dass sich die Fans ohne Tickets " nicht auf den Weg nach Heidenheim" machen sollen.

Polizei stellt sich verstärkt auf

In der Mitteilung des 1. FC Köln steht, dass das Spiel ausverkauft sei und keine Möglichkeit bestehe, in der Nähe des Stadions das Spiel zu gucken. Man solle die Mannschaft von Köln aus supporten. " Im weitläufigen Umfeld des Heidenheimer Stadions werden Ticketvorkontrollen stattfinden, um zu vermeiden, dass Personen ohne Tickets ans Stadion gelangen", heißt es im Statement vom FC Heidenheim. Und weiter: " Aus Sicherheitsgründen rufen wir dazu auf, ohne gültiges Ticket nicht anzureisen."

Auch die Polizei in Ulm, die für Heidenheim zuständig ist, sagte dem WDR , dass sie sich entsprechend aufstelle. " Wir sind auch mit den Kollegen in Köln in Kontakt", so ein Sprecher der Polizei Ulm. Aus Köln werden sogenannte " szenekundige Beamte" der Polizei mitreisen. Das sind Einsatzkräfte in zivil, die die Kölner Ultra- und Hooligan-Szene sehr gut kennen.

1.500 Köln-Fans im Stadion dabei

In Heidenheim herrschen etwas andere Verhältnisse als in Köln. Das Stadion fasst gerade einmal 15.000 Menschen. Der 1. FC Köln hat ein Auswärtskontingent von 1.500 Tickets bekommen.

Für die Mannschaft geht es am Samstag um den Erhalt des Platzes in der ersten Fußball-Bundesliga. Der FC muss sein Spiel gewinnen und darauf hoffen, dass der Mitkonkurrent auf den Relegationsplatz (Union Berlin) deutlich verliert. Bei dieser Konstellation muss Köln auch noch ein schlechteres Torverhältnis ausgleichen.

