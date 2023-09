Wegen Einbruchserie in Langenfeld: Stadt versteckt alle Schul-Laptops

Auch andere Städte betroffen

Schulen sind ein beliebtes Einbruchsziel, da mit der Digitalisierung viele Tablets angeschafft wurden. Viele Schulbauten sind so verwinkelt, dass ein geringes Entdeckungsrisiko bestehe, sagt die Polizei Langenfeld. So waren in den vergangenen Monaten zum Beispiel auch Schulen in Leverkusen und im Rheinisch-Bergischen-Kreis betroffen. Die Täter sorgten für immense Schäden - nicht nur wegen der gestohlenen Geräte. Auffällig war auch die Zerstörung, die sie an und in den Schulen hinterlassen hatten.