Ein Drittel der Schüler an Schule in Weilerswist haben Magen-Darm

Rund ein Drittel der nach eigenen Angaben rund 330 Schülerinnen und Schüler an der Josef-Schaeben-Schule in Weilerswist sind derzeit krank. Das hat die Schulleitung in einer Information für die Eltern am Mittwochvormittag mitgeteilt.

"Viele Kinder sind deshalb heute überhaupt nicht zur Schule gekommen und einige mussten im Laufe des Tages bereits abgeholt werden" weil die über Magen-Darm-Beschwerden klagten, schrieb die Schulleitung in einer Mail.

Schule schließt Verunreinigung des Essens aus

Woran die Schülerinnen und Schüler erkrankt sind, ist laut der Schule bisher unklar. "Da unter den erkrankten Kindern sowohl Betreuungskinder, als auch Nicht-Betreuungskinder sind, können wir eine Infektion über das Essen ausschließen", heißt es in der Elterninformation.

Der Kreis Euskirchen hat dem WDR auf Anfrage bestätigt, dass die Schule sich beim Gesundheitsamt des Kreises gemeldet habe, weil viele Schüler derzeit erkrankt seien. Um welche Krankheit es sich handle, sei bislang aber unklar. Bisher würden auch keine Stuhlproben analysiert - dafür müssen zunächst von den Hausärzten der betroffenen Schülerinnen und Schülern entsprechende Proben genommen und ans Gesundheitsamt weitergeleitet werden.

Keine Schulschließung durch das Gesundheitsamt

Dementsprechend soll auch der Unterricht normal weitergeführt werden, heißt es in der Mitteilung an die Eltern. Demnach sei Gemeinde informiert, dass erstmal alle Kontaktfläche an der Schule desinfiziert werden sollen.

Erkrankte Kinder sollen bis auf Weiteres auf jeden Fall zu Hause bleiben und frühestens kommende Woche Montag wieder in die Schule kommen.

Unsere Quellen: