Das Handlungskonzept hat die Mönchengladbacher Polizei bereits zu Beginn des Jahres entwickelt, betonte der leitende Polizeidirektor Jochen Schalk. Es sei also keine kurzfristige Reaktion auf den Anschlag in Solingen und weitere Messervorfälle in NRW in den vergangenen Wochen.

Bei ihren Maßnahmen gegen Messerkriminalität orientieren sich die Beamten am Zehn-Punkte-Plan der NRW -Landesregierung, den Innenminister Herbert Reul ( CDU ) Ende August vorgestellt hatte.

Mehr Kontrollen und Messerverbote für bekannte Täter

Als eine neue Maßnahme setzt die Mönchengladbacher Polizei bereits sogenannte Messertrageverbote um. Nach Straftaten mit Messern kann den Tätern verboten werden, Messer jeglicher Art oder andere gefährliche Gegenstände überhaupt dabei zu haben.

Seit Mai wurde laut Polizei bereits gegen vier Personen ein solches Verbot verhängt. Bei Verstößen dagegen droht ein Zwangsgeld von 250 Euro, wenn nicht gezahlt wird, auch eine sogenannte Erzwingungshaft.

Selektive Messerkontrollen zur Kirmes

Weitere Bausteine des Maßnahmenpakets sind mehr Personen- und Messerkontrollen der Polizei. Nicht nur zu Risiko-Fußballspielen, sondern auch zur anstehenden Spätkirmes im Stadtteil Rheydt, die am Freitag beginnt.