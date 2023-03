Klimakleber vor Gericht – Innere Kanalstraße blockiert

Von acht bis fast zehn Uhr entstand wegen der Blockade ein Stau in Richtung Zoobrücke. Die Aktivisten gehören zur Gruppe "Letzte Generation". Gegen drei der insgesamt fünf Frauen und Männer sind die Verfahren "gegen Auflagen", wie es im Juristendeutsch heißt, eingestellt worden. Die beiden weiteren Aktivisten sind nun wegen Nötigung angeklagt.

Klimanotstand als Argument

In anderen Prozess dieser Art, die schon in Deutschland geführt wurden, entstehen immer wieder Diskussionen um den "Klimanotstand". Aktivisten und Rechtsanwälte versuchen die Blockaden zu rechtfertigen, indem sie argumentieren, dass zum Beispiel die Zivilisation durch die globale Erwärmung in Gefahr sei. Ein in dem Verfahren beteiligter Anwalt sagt, dass die Gerichte die Einschätzung, ob nun Klimanotstand bestehe, oder nicht, lieber vermeiden würden.