Missbrauch durch Pfarrer: Pflegetochter verklagt Erzbistum Köln auf Schmerzensgeld

" Wenn du nicht mitmachst, musst du zurück ins Heim " - diese schreckliche Drohung hörte Melanie F. als Kind immer wieder. Aus Angst machte sie mit. Trank Alkohol, den er ihr gab. Da war sie 13 Jahre alt. „ Am Anfang war es Cointreau “, erzählt sie in einem WDR-Interview im Februar 2022. Der Pflegevater habe mit ihr gewettet, ob sie es schaffe, die Flasche zu leeren. Dann, ob sie es schaffe, Gegenstände einzuführen. Etwa den Hals einer Petroleumlampe. Daran könne sie sich genau erinnern, weil sie Angst hatte, das Glas könne kaputt gehen. Immer wieder erleidet sie so sexualisierte Gewalt. Von ihrem Pflegevater, der gleichzeitig auch katholischer Priester war.

Über 40 Jahre Missbrauch - ein Serientäter mit Priesterweihe

Ihr Fall ist gut belegt. Was sie erzählt, steht auch in einem Gerichtsurteil des Landgerichts Köln. Denn ihr Pflegevater wurde bereits strafrechtlich verurteilt. Zu zwölf Jahren Gefängnis. Über 40 Jahre lang missbrauchte er Mädchen. Ein Serientäter mit Priesterweihe. Melanie F. war im Strafrechtsprozess aber nur Zeugin. Ihr eigener Fall geschah Ende der 70er- und in den 80er-Jahren und ist deshalb strafrechtlich verjährt.

Klage gegen Erzbistum Köln eingereicht

Gegen die Kirche als Institution aber kann sie klagen. Und das tut sie jetzt. Am heutigen Dienstag haben ihre Anwälte die Klageschrift beim Landgericht Köln eingereicht. Wegen Kontrollversagens, sagt ihr Anwalt, Eberhard Luetjohann. Eine der Bedingungen des Bistums an den jungen Pfarrer sei gewesen, dass mit den Kindern auch eine Haushälterin ins Pfarrhaus einziehen müsse. „ Diese Bedingung wurde nie erfüllt. Und es ist auch niemals jemand zur Kontrolle dort vorbeigegangen .“

Kölner Kardinal Joseph Höffner erteilte Genehmigung für Pflegekinder

Eine Haushälterin hätte bemerkt, dass sie stundenlang mit dem Täter ins Bad musste, davon ist Melanie F. überzeugt. Dass Priester Ue. Pflegekinder haben durfte, genehmigte der damalige Erzbischof von Köln – Kardinal Joseph Höffner – höchstpersönlich. Deshalb klagt Melanie F. nun beim Landgericht Köln gegen das Erzbistum als Institution. Es ist die zweite Schmerzensgeldklage dieser Art in Köln.