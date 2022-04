Frühlingsgefühle XXL – die Bonner Kirschblüte ist da

Das rosarote Spektakel steht in den Startlöchern. Die ersten Knospen der Kirschblütenbäume sind bereits geöffnet, aber für die volle Blüte ist es schlicht zu kalt. Trotzdem rechnet die Stadt am Wochenende mit viel Publikum und die Gastronomie mit guten Geschäften.

Eine offizielle Maskenpflicht gibt es in diesem Jahr nicht. Doch die Verwaltung bittet alle Besucherinnen und Besucher, zumindest eine medizinische Maske zu tragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Entsprechende Hinweisschilder hatte die Stadt bereits vor einigen Tagen aufgehängt.

Erfolgsgeschichte begann in den 80er Jahren

Der Grundstein für den Hype rund um die Bonner Kirschblüte wurde bereits in den 80er Jahren gelegt. Da hatte die Bonner Stadtplanerin Brigitte Dinkel die Idee, den eher grauen Stadtteil, in dem sie bis heute selbst lebt, aufzuhübschen. Damals noch gegen großen Widerstand. Anwohner und Geschäftsleute fürchteten den Verlust von Parkplätzen und verdunkelte Wohnungen.

Auf dem Kirschblütenfest in Bonn findet auch ein Flohmarkt statt.

Und heute? " Gerade, wenn die Kirschbäume blühen, passiert es mir oft, dass ich von Anwohnern, die mich noch von damals kennen, angesprochen werde. Sie sagen mir, wie schön das alles geworden ist ", erzählt Brigitte Dinkel.

Besucher aus der ganzen Welt

60 Bäume machen die Breite- und die Heerstraße heute zu den schönsten Alleen der Welt. Durch ihre dichten Blüten, die historischen Fassaden und die kleinen Plätze entsteht ein nahezu märchenhaftes Ambiente. Für viele Besucher gehört das Viertel zu den "100 places to see before you die", also zu den hundert Plätzen, die man vor seinem Tod gesehen haben muss.

Seit es die Bonner Kirschblüte vor einigen Jahren auf diese Internetseite geschafft hat, kamen Jahr für Jahr mehr Menschen aus der ganzen Welt nach Bonn. Sogar aus Südkorea, China und Japan, wo die Kirschblüte seit Jahrhunderten zu den wichtigsten kulturellen Symbolen gehört. Sie steht für Aufbruch, Schönheit und Vergänglichkeit. Die Saison der Kirschblüte ist sehr kurz und dauert meist nur etwas 10 Tage.

Sondersendung im WDR und buntes Rahmenprogramm

Nach der corona-bedingten Zwangspause erwartet die Besucher am Samstag in der Bonner Altstadt ein buntes Programm, gastronomische Angebote, ein Flohmarkt, Musikevents, Lesungen und ein Fotowettbewerb. Auch wenn die Chancen auf das perfekte Frühlingsfoto unter dem rosaroten Blütendach laut Wetterbericht eher mäßig stehen, die besten Stellen dafür gibt es in der Heerstraße und in der Breite Straße.

Und wer es am Wochenende nicht nach Bonn schafft – keine Sorge, die schönsten Bilder der Kirschblüte zeigt der WDR am Samstag ab 16.30 Uhr in einer 30minütigen Sondersendung.