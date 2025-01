Die Beschlussvorlage der Kirchenleitung sehe vor, dass der Betrieb der Hochschule in ihrer bisherigen Form nicht weitergeführt werden soll, erklärte Oberkirchenrätin Wibke Janssen am Dienstag in Düsseldorf. Laut dem Konzept soll der bisherige Schulbetrieb spätestens Ende März 2027 enden. Die Beschlussvorlage soll auf der Landessynode im Februar in Bonn beraten werden.

Bildungscampus mit neuem Profil

Geplant ist die Gründung einer Weiterbildungsgesellschaft, die akademische und praxisnahe Angebote verknüpft. Bereits bis April 2026 soll die neue Gesellschaft entstehen, ein neues Curriculum ist für das Jahr darauf vorgesehen. Laut Janssen wolle man mit dem Bildungscampus auch künftig in Forschung und Lehre präsent bleiben und zentrale Zukunftsthemen wie Ethik, Demokratie, interreligiösen Dialog oder digitale Transformation bearbeiten.