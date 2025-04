1.FC Köln: Mit Minimalismus zum großen Ziel

Dass die Kölner auf diesem Weg bis dato nicht gerade dafür ins Zeug gelegt haben, den Unterhaltungsfaktor in den Vordergrund zu stellen, würde wohl niemand der Beteiligten aus dem Klub leugnen. Der Fußball, den das Struber-Team über die Saison gezeigt hat, ist eher dem Pragmatismus denn der übermäßigen Fantasie zuzuordnen. Zehn Mal gingen die Kölner bisher mit einem 1:0-Erfolg vom Platz. Mehr Minimalismus geht kaum.

Zahlen sprechen für den FC

"Auch wir sehnen uns nach manchem Spiel nach besserem Fußball , weil wir uns das selber abverlangen. Trotzdem ist das A und O, dass wir einen Sieg holen. Und das haben wir ja in den letzten Monaten gemacht" , sagte FC-Verteidiger Leart Pacarada unter der Woche. "Wir sind schon da, wo wir glauben, stehen zu müssen." Die nackten Zahlen sprechen zudem für den Klub.

Der FC ist weit vorne, wenn es um die wenigsten Gegentore geht (32). Nur der Tabellenzweite Hamburger SV liegt dabei gleichauf. Ligaweit kassierte nur Hannover 96 weniger Gegentore (26). Die Defensive ist also das Prunkstück der Kölner.

Geringe Effektivität vor dem Tor

Allerdings - und damit hätte ob der FC-Spielweise wohl auch kaum jemand gerechnet: Mit 438 abgegeben Torschüssen stellen die Kölner aktuell auch den besten Wert in dieser Offensiv-Kategorie. Die Effektivität der FC-Offensive lässt indes zu wünschen übrig, denn mit 42 erzielten Toren liegt das Struber-Team lediglich im Mittelfeld der Liga.