Die Serie "Adolescence" thematisiert nicht nur das Erwachsenwerden und die damit verbundene Suche nach der eigenen Identität. Es geht um toxische Männlichkeit und Misogynie, also Frauenhass, der online für junge Männer in anschlussfähiger Form zu finden ist.

"Incels": Radikaler Frauenhass

Dabei spielen etwa der frauenfeindliche Influencer Andrew Tate und die radikale Incel-Bewegung eine Rolle. "Incel" (involuntary celibate) bezieht sich auf Männer, die unfreiwillig ohne sexuelle Beziehungen leben und Frauen dafür verantwortlich machen. Ihr Hass auf Frauen wird regelmäßig in Manifesten von Attentätern wie dem Mörder von Christchurch oder dem Attentäter von Halle 2019 zitiert.

"Adolescence" deckt Codes und Symbole der Incel-Ideologie auf und zeigt die Mechanismen digitaler Gewalt, die in der Serie schließlich auch in physische Gewalt übergeht: Ein 13-jähriger Schüler wird des Mordes an einer Mitschülerin beschuldigt.

Streaming im Klassenzimmer

Keine Serie wurde in Großbritannien in der ersten Woche so oft angesehen wie "Adolescence". Nun ist sie für britische Schülerinnen und Schüler kostenlos verfügbar und wird als Unterrichtsstoff diskutiert.

ARD-Korrespondentin Valerie Krall in London sagt, die Serie und das Thema organisierter Frauenhass hätten in Großbritannien einen Nerv getroffen. Nicht nur bei der Arbeit und unter Freunden sei die Serie Thema – auch Jugendliche berichteten ihr, dass "Adolescence" bei ihnen Debatten angestoßen habe.

„Also offensichtlich sind sich Kinder dieser Problematik längst bewusst und machen sich enorm viele Gedanken darüber, haben aber das Gefühl, dass ihnen sonst niemand den Raum gibt, darüber zu sprechen.“ Valerie Krall, ARD-Korrespondentin in London

Steigende Gewalt und jüngere Täter

Studien zeigen, dass immer mehr junge Männer das Gefühl haben, es sei schwieriger, ein Mann zu sein als eine Frau. Gleichzeitig nimmt Gewalt gegen Frauen in Großbritannien und Deutschland zu – sowohl in Form von Cyberstalking als auch bei physischen Angriffen und Morden. Es wird zudem deutlich, dass unter den überwiegend männlichen Tätern auch immer jüngere Straftäter sind.

In der neuen Folge von "nah dran – Die Geschichte hinter der Nachricht" sprechen wir über die Debatte um toxische Männlichkeit und die Rolle von Social Media, die die Netflix-Serie angestoßen hat, und werfen einen Blick auf die Lösungsansätze, die derzeit in Großbritannien diskutiert werden.