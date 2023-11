Köln startet Kampagne gegen Queerfeindlichkeit

" Anzeigen statt Aushalten – Gemeinsam gegen Queerfeindlichkeit " - das ist das Motto der Plakatkampagne, die seit heute in der Kölner Innenstadt zu sehen ist. Auf den großen Plakaten prangen Schlagzeilen, die sich auf bekannte Song Lyrics wie "Love is Love, Baby don’t hurt me" oder " Wegen Dir schlaf ich heute Nacht nicht ein" beziehen. Sie sollen Betroffene oder Zeugen dazu ermutigen, Übergriffe anzuzeigen.

Der öffentliche Raum müsse für alle Menschen in der Stadt sicher sein, sagt Oberbürgermeisterin Henriette Reker: " Mit dieser Kampagne möchten wir zum internationalen Tag für Toleranz zeigen, dass Ausgrenzung und Hass in unserer vielfältigen und toleranten Stadt keinen Platz haben. Auch der öffentliche Raum muss für alle Menschen in Köln ein sicherer Ort sein. Dafür machen wir uns als Stadtgesellschaft stark. "

In Köln kommt es immer häufiger zu Übergriffen gegen queere Menschen. Diese reichen von Diskriminierung und Ablehnung bis hin zu Einschüchterung, Belästigungen und körperlicher Gewalt. Dabei übersteige die Zahl der Straftaten, die es in diesem Bereich gibt, die Zahl der eingehenden Anzeigen in erheblichem Maße, sagt Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn: