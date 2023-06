NRW Theaterfestival Impulse zeigt Verkehr(te)Welt

Am Bahnhofsvorplatz in Köln Deutz steht sie, die "Verkehr(te) Welt": Eine geliehene Autoscooteranlage, in der Kinder herumflitzen - aber ohne Scooter. Die Performance Gruppe Turbo Pascal inszeniert hier zwischen mehrspuriger Straße, ICE-Bahnhof und Passantenströmen einen der drei Programmschwerpunkte des Impulse Theaterfestivals: das Stadtprojekt.

In drei NRW-Städten präsentiert sich das Festival schon seit mehr als 30 Jahren Theater – jenseits des klassischen Betriebs.

Konfrontation im öffentlichen (Verkehrs-)Raum

Es ist laut und sehr bewegt, denn aus dem Mischpult von Turbo Pascal kommt der Sound von Kirmes-Fahrgeschäften – dazu Hupen, Dröhnen und Motorengeräusche. Die Kinder schlüpfen in die Rolle von dicken Autos.

Hier wird Verkehr gespielt

Sie rollen dicke Reifen umher und beanspruchen sehr viel Platz, andere laufen hinter Performance-Künstlerin Jenny mit dem Haltestellenschild her – als Busfahrende und wieder andere machen eine Polonaise mit Tretbewegungen, als führen sie Rad. Die Schüler und Schülerinnen spielen Verkehr. Dabei machen sie ihre Erfahrungen sichtbar und ihre Herausforderungen: z.B. auf dem Schulweg. Sie zeigen, was ab Freitag dann jede und jeder hier ausprobieren kann, in diesem, wie der Veranstalter es nennt " Konfrontationsraum für alle ab 10 ".

"Bei den Stadtprojekten gucken wir immer auf ein besonderes Problem in der jeweiligen Stadt, und wechseln dann die Perspektive – hier Verkehr, mal aus Sicht von Kindern" Haiko Pfost, künstlerische Ltg. Impulsefestival

Nicht nur dieses Stadtprojekt in Köln, sondern auch die beiden anderen Programmsparten des Festivals, Akademie in Mülheim/Ruhr und Showcase in Düsseldorf, beginnen am 8. Juni. Seit mehr als 30 Jahren ist das Impulse-Theaterfestival die Plattform der freien Theaterszene im deutschsprachigen Raum, gefördert vom NRW- KULTURsekretariat.

Die Macher bieten Theater jenseits des klassischen Stadttheaterbetriebs, tauschen sich aus und vernetzen sich. Hier entstehen jedes Jahr viele neue Ideen. Impulse für die Entwicklung neuer Formen und die Möglichkeit einen Zugang zum freien Theater zu finden.

"Wir machen Performance, die sehr auf Interaktion zielt – das zieht gerade Kinder und Jugendliche ´rein" Eva Plischke, Theaterkollektiv TURBO PASCAL

Beste Produktionen aus der letzten Spielzeit

Unter der Rubrik Showcase, in diesem Jahr in Düsseldorf in Kooperation mit dem FFT Düsseldorf, bekommen Interessierte vom 8.-18. Juni täglich andere Stücke zu sehen und hören. Die zehn besten Arbeiten aus der freien Szene in der vergangenen Spielzeit, ausgesucht von einer sechsköpfigen Jury.

Stadtprojekt

Das Stadtprojekt verknüpft immer gesellschaftliche Fragen mit lokalen Gegebenheiten. Das diesjährige Stadtprojekt zum Thema Verkehr ist vor allem aus der Perspektive von Kindern, eine freie Fläche für Bewegungsspaß und Ideen, wie Verkehr für Kinder angenehmer und sicherer sein kann – ein Übungsplatz für die Stadt von morgen.

Zehn Tage Programm für die ganze Familie

Collen und Ela sind begeistert

Davon spürt man schon bei der Präsentation vor dem eigentlichen Start auf dem Deutzer Ottoplatz in Köln sehr viel. Bis zum 18. Juni ist das täglich zu erleben, inklusive dem eintrittsfreien Familiensonntag am 11. Juni und einer Rollschuh-Disco zum Abschluss.

"Das hat richtig Spaß gemacht, es war cool, dass die hier unsere Geschichten verwendet haben, also wie wir zur Schule kommen – es war toll und gab nichts, was uns nicht gefallen hat" Collen und Ela, SchülerInnen, 11 Jahre

Während der zehn Festivaltage bietet Mülheim an der Ruhr mit dem Programmpunkt Akademie im Ringlokschuppen für Profis der Szene, aber auch externe Interessierte Workshops, Fortbildungen, Theaterpädagogik und Austauschplattform. Impulse, die dafür sorgen sollen, Theater lebendig zu halten und zu entwickeln, und vor allem: Publikum für diese darstellende Kunst zu begeistern

