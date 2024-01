Hausverbot für drei Studis: Israelischer Botschafter hält Vortrag an der Uni

Absperrband der Polizei auf dem Gelände der Universität zu Köln: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte den Spruch "Kein Podium für Genozid. Free Gaza" ans Hauptgebäude der Universität geschmiert.

Israelischer Botschafter spricht über Kriegslage

Auf dem Albertus-Magnus-Platz sind rote Farbflecken auf dem Boden. Der Staatsschutz in Köln ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung.

Der anti-iraelische Spruch wurde schnell entfernt.

Der Schriftzug wurde noch am Donnerstagmorgen entfernt. Die Polizei geht davon aus, dass es einen Zusammenhang mit einer Veranstaltung am Montag gibt: Von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr soll der israelische Botschafter, Ron Prosor, über die Auswirkungen der Angriffe der terroristischen "Hamas" sowie die derzeitige Kriegslage am Gazastreifen sprechen.

Der Hörsaal fasst 300 Leute – so viele haben sich für die Veranstaltung auch angemeldet. Drei davon dürfen jedoch nicht dabei sein. Sie sind durch anti-israelische Äußerungen in sozialen Medien aufgefallen, so eine Sprecherin der Uni Köln.

Aus Sorge um den Veranstaltungsbetrieb haben diese Studierenden nun ein befristetes Hausverbot erhalten. Am Sonntag und Montag dürfen sie nicht ins Hauptgebäude.

Teilnahme nur mit Ausweis

Auch weitere Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen: Wer an der Veranstaltung teilnehmen will, muss angemeldet sein, seinen Pass dabei haben und Jacken und Taschen zuvor an der Garderobe abgeben.

200 Demo-Teilnehmer erwartet

Dass es sich nicht um eine klassische Vorlesung handelt, wird am Montag auch auf dem Albertus-Magnus-Platz vor dem Hauptgebäude der Universität zu sehen sein. Zwei Demonstrationen sind angemeldet:

Zum einen haben pro-palästinensische Gruppen zum Protest aufgerufen; zum anderen hat eine Privatperson eine Demo "gegen jede Dämonisierung Israels" angemeldet. Die Polizei erwartet bei beiden Kundgebungen jeweils 100 Menschen und wird mit Einsatzkräften vor Ort sein.

