Mann droht in Bremerhaven mit Angriff auf Weihnachtsmarkt • In Bremerhaven hat die Polizei einen Mann festgenommen, der in einem Tiktok-Video mit Nutzername "ulliquell" einen Messerangriff auf dem Weihnachtsmarkt in der Stadt angedroht haben soll. Tiktok-User hatten die Polizei darauf aufmerksam gemacht. In dem Video droht ein Mann mit einem Messerangriff auf arabisch aussehende Menschen am ersten Weihnachtsfeiertag und betont, das sei kein Scherz. An den Feiertagen ist der dortige Weihnachtsmarkt allerdings ohnehin geschlossen.

Urteil nach tödlichem Streit in Paderborn • Im Frühjahr haben zwei junge Männer nachts in Paderborn einen 30-Jährigen angegriffen. Aufnahmen einer Videokamera zeigen, wie die beiden in Nordafrika geborenen Täter - 19 und 17 Jahre - ihr Opfer attackierten. Einer mit Schlägen, der andere mit einem Tritt. Der verletzte Mann starb zwei Tage später an einer Hirnblutung. Er litt aber zuvor bereits an einer Arterienerweiterung im Gehirn. Umstritten ist, ob die Attacken eine Blutung und damit den Tod ausgelöst haben. Nein, sagen die Verteidiger der beiden Angeklagten. Doch der Staatsanwalt fordert lange Haftstrafen. Das Urteil am Landgericht Paderborn wird ab 10 Uhr verkündet - der Prozess war im Oktober gestartet.

Zweiter Prozesstag zur Erpressung der Familie Schumacher • Heute sollen drei Zeugen gehört werden: Neben einer Vernehmungsbeamtin stehen nach WDR-Informationen auch zwei Männer aus dem Umfeld der Angeklagten auf dem Zeugenplan. Beide waren schon für den ersten Prozesstag geladen, aber nicht erschienen. Am ersten Prozesstag vergangene Woche stand eine ehemalige Krankenschwester der Schumachers im Mittelpunkt. In dem Prozess geht es um entwendete Privatfotos, mit denen die Familie Schuhmacher erpresst wurde.

Wegen "Todesliste": Beschimpfungen gegen Feuerwehrmann • Ein junger Feuerwehrmann wurde während eines Einsatzes in Unna massiv beschimpft. Hintergrund war offenbar das Bekanntwerden einer "Todesliste" in der Zentrale des Rettungsdienstes Reinoldus in Unna-Königsborn. Für jeden verstorbenen Patienten gab es dort einen Strich. Bürgern sei der Unterschied zwischen privatem Rettungsdienst und öffentlicher Feuerwehr nicht bekannt, sagt Unnas Bürgermeister Dirk Wigant.

Weiße Weihnachten eher nicht zu erwarten • Für Heiligabend am Dienstag sind laut WDR-Wetterredaktion in NRW Temperaturen von fünf bis sieben Grad zu erwarten. Vom Himmel fällt aller Voraussicht nach zwar Regen, aber kein Schnee. Am ersten Weihnachtstag sieht es ähnlich aus. Statistisch gesehen gibt es nur in drei von zehn Jahren weiße Weihnachten bei uns im Westen, heißt es aus der WDR-Wetterredaktion. Zuletzt lag im Jahr 2010 ganz NRW unter einer dicken Schneedecke.