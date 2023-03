Polizei durchsucht Wohnungen nach Stellwerk-Sabotage

In Leverkusen, in Schwelm und in Essen wurden am 29. Januar 2023 Stellwerke der Deutschen Bahn manipuliert. Jetzt hat die Polizei in dem Fall Wohnungen durchsucht: Zum einen die von drei Männern zwischen 16 und 22 aus Bochum, Mönchengladbach und Viersen. Zum anderen die eines 15-jährigen Zeugen aus Herten.

Den mutmaßlichen Tätern wird vorgeworfen, in die Technikräume der Stellwerke eingedrungen sein. Dort hätten sie dann mutwillig Signalschalter betätigt, heißt es. Als Folge kam es landesweit zu erheblichen Störungen im Bahnverkehr. Mehrere Züge waren durch eine Sicherheitseinrichtung automatisch gestoppt worden.

Überwachungskameras brachten Ermittler auf die Spur

Um 6 Uhr sind die Durchsuchungen der Wohnungen angelaufen. Dabei haben die Ermittler vor Ort unter anderem Datenträger wie Computer und Mobiltelefone sichergestellt. Sie werden jetzt ausgewertet. Die Polizei war dem Freundeskreis unter anderem durch die Auswertung von Überwachungskameras auf die Spur gekommen. Motive für die Tat sind noch nicht bekannt, heißt es.

