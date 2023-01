Stellwerke der Bahn in NRW an mehreren Orten manipuliert

Bei der Deutschen Bahn sind offenbar erneut wichtige technische Anlagen manipuliert worden. So teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Köln mit, dass am Sonntagmorgen gegen 08:45 Uhr in einem Stellwerk in Leverkusen mehrere Notausschalter betätigt worden seien. Teile des Schienennetzes seien dadurch stromlos gewesen.