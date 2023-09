Harry und Meghan besuchen Düsseldorfer Altstadt-Brauerei

"Damit habe ich nicht gerechnet" , sagt Thea Ungermann, immer noch spürbar aufgeregt. Sie ist die Chefin der Düsseldorfer Schumacher Hausbrauerei mitten in der Düsseldorfer Altstadt. Am Abend habe ein Kollege sie informiert, dass Harry und Meghan da seien: "Ich dachte, der veräppelt mich!"

Harry isst Wiener Schnitzel in Düsseldorf

Offiziell angekündigt wurde der Besuch nicht. Den Mitarbeitern fiel wohl nur in den Tagen zuvor eine Frau auf, die Fotos machte und nach abgeschirmten Sitzplätzen fragte. Als diese nun mit Harry und Meghan im Schlepptau ins Lokal kam, habe sie nur gesagt: "Do you remember me?" .

Video starten, abbrechen mit Escape Armin Witczaks Weg zu den "Invictus Games" 00:26 Min. . Verfügbar bis 14.09.2025.

Die beiden Gäste plus etwa zwölf Menschen aus ihrem Umfeld bekamen dann Plätze etwas abseits des Trubels in dem Düsseldorfer Altstadt-Brauhaus. Laut Thea Ungermann gab es für alle eine große Platte unter anderem mit verschiedenen Fleischsorten und Rotkohl. Harry habe ein Wiener Schnitzel gegessen, was Meghan auf ihrem Teller hatte, konnten die Mitarbeiter nicht sagen.

Düsseldorfer Wirtin hat "Gänsehaut"

Harry und Meghan sind wegen der Invictus Games in der Stadt, die zum ersten Mal in Düsseldorf stattfinden. Harry hat die Sportveranstaltung für verletzte und traumatisierte Soldaten 2014 ins Leben gerufen.