Invictus Games: Prinz Harry kommt in Düsseldorf an

Meghan bei der Vorstellung der Spiele in Düsseldorf (2022)

Am Samstagabend folgt dann die große Opening Show in der Düsseldorfer Arena, unter anderem mit Rapper Macklemore. Prinz Harry wird eine Eröffnungsrede halten und sich an den darauffolgenden Tagen wohl viele Spiele anschauen. Was er noch in Düsseldorf machen könnte, bleibt eine Überraschung. Vielleicht hat er ja Lust auf einen Abstecher in die Altstadt. Bei der Vorstellung der Invictus Games vor einem Jahr hat Harry jedenfalls gut gelaunt gesagt, dass er gehört habe, dass das Bier hier besser sei als in Köln.

Herzogin Meghan wird erst im Laufe der Woche in Düsseldorf erwartet. Bis Freitag sollte sie es schaffen. Dann feiert ihr Gatte Harry nämlich seinen 39. Geburtstag in der Landeshauptstadt.

Kriegsgegner wollen gegen Invictus Games protestieren

In erster Linie soll es bei den Invictus Games aber um Respekt und die Schicksale der versehrten Teilnehmenden gehen. Aus Gelsenkirchen tritt zum Beispiel Dennis Siesing an. Er hat als Soldat in Afghanistan erlebt, wie sein bester Freund von einer Sprengfalle getötet wurde. Seitdem kämpft er mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. "Wenn eine Tür knallt, viele Menschen, verbranntes Grillfleisch, diese Sachen triggern mich auch zwölf Jahre danach noch", sagt Siesing.

Invictus Games: Gelsenkirchener kämpft sich ins Leben zurück

Während des Harry-Besuchs am Samstag planen Kriegsgegner in Düsseldorf eine kleinere Protestkundgebung. Sie kritisieren, dass die Invictus Games auch von Unternehmen aus der Rüstungsindustrie gesponsert werden. Außerdem halten sie die Veranstaltung für eine "Normalisierung von Krieg". Ausdrücklich richte sich ihr Protest aber nicht gegen die Sportlerinnen und Sportler, sondern gegen die Organisatoren.