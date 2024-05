Von Lkw-Fahrer übersehen: Ghostbike erinnert an tödlichen Radunfall in Bonn

Das neue Ghostbike erinnert an einen 42 Jahre alten Radfahrer, der im August 2023 an einer Kreuzung in Bonn-Beuel von einem Lastwagen beim Abbiegen übersehen wurde und im Krankenhaus gestorben ist. In den nächsten Tagen wird der ADFC am neuen Ghostbike noch das Namensschild des Verstorbenen anbringen.

Trend kommt aus den USA

Die Geisterräder sollen alle Verkehrsteilnehmer zur Achtsamkeit und Vorsicht mahnen. Bonns erstes Ghostbike hatte der Fahrradclub 2014 aufgestellt. Der Trend kommt aus den USA. Jetzt stehen vier Geisterräder in Bonn und vier im Rhein-Sieg-Kreis.

Der ADFC Bonn/Rhein-Sieg hat gemeinsam mit der Initiative Radentscheid Bonn untersucht, an welchen Stellen Radfahrer besonders gefährdet sind und die Ergebnisse der Stadt Bonn übermittelt.

ADFC fordert neue Ampelschaltungen an gefährlichen Kreuzungen

Viele schwere Unfälle passieren demnach an Kreuzungen. "Deren Umbau ist aber ein Riesenunterfangen" , sagt Bernhard Meier vom ADFC . An etlichen Stellen könnte es schon helfen, die Ampelschaltung so zu ändern, dass die Radler vor den Autos losfahren dürfen.

Sechs Radfahrerinnen und Radfahrer sind im vergangenen Jahr in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen.

Ride of Silence gedenkt weltweit verunglückter Radfahrer

Ihnen und allen Verletzten wollen der ADFC Bonn/Rhein-Sieg und die Initiative Radentscheid am 15. Mai mit einem Ride of Silence, also einer stillen Fahrradfahrt, gedenken.

Los geht es um 18 Uhr auf dem Bonner Münsterplatz. Wer teilnehmen will, wird gebeten, weiße Kleidung zu tragen.